Armata americana dezvaluie cum combate propaganda Statului Islamic pe Internt

Ziare.

com

Aceste documente, clasificate pana acum drept secret de aparare, arata ca Cybercom "a combatut Statul Islamic cu succes in domeniul informatic" si a afectat capacitatile gruparii jihadiste de a radicaliza si recruta combatanti "impunandu-i costuri ridicate in timp si in resurse".Publicate de Universitatea George Washington si obtinute in virtutea unei legi privind transparenta in administratie, documentele analizeaza conditiile in care s-a desfasurat operatiunea "Glowing Symphony", primul atac informatic recunoscut oficial de Pentagon Cybercom mentioneaza o "reducere semnificativa" a campaniei de recrutare a Statului Islamic, dar adauga ca eforturile sale au fost incetinite de proceduri administrative "indelungate si dificile" pentru a obtine aprobarea operatiunii.Dat fiind ca Cybercom este destinat sa multiplice acest gen de atacuri informatice, ar trebui sa fie impuse proceduri mai bune pentru "accelerarea procesului", adauga comandamentul militar american in aceste documente.SUA recunoscusera deja oficial ca au adaugat arma informatica la arsenalul lor, dar aceste noi documente sunt cele mai detaliate publicate vreodata despre opertiunea impotriva Statului Islamic, aprobata initial pentru 30 de zile la sfarsitul anului 2016 si prelungita apoi in iulie 2017, potrivit site-ului Universitatii George Washington.Documentele nu indica daca operatiunea a fost intrerupta, dar "releva complexitatea fara precedent a acestei operatiuni, care a pus probleme in termeni de coordonare si evaluare".SUA se ingrijoreaza sa constate ca grupari extremiste precum Statul Islamic utilizeaza retelele de socializare si Internetul pentru a-si difuza propaganda.Potrivit Universitatii George Washington, aceste documente si declaratiile publice ale sefului Cybercom, generalul Paul Nakasone, ofera indicii asupra modului in care comandamentul opereaza si asupra a ceea ce ar putea face pentru a riposta atacurilor impotriva procesului electoral american.Intr-un interviu acordat anul trecut, generalul Nakasone dezvaluise ca o echipa speciala fusese creata pentru a "riposta rapid unui atac" impotriva campaniei prezidentiale din 2020.