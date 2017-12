Ce a mai ramas din Statul Islamic si ce sanse sunt sa renasca intr-o noua retea terorista

Ziare.

com

In afara pierderilor teritoriale estimate la 90% fata de 2014, gruparea jihadista se confrunta si cu o puternica pierdere a luptatorilor in urma ofensivei fara precedent a fortelor sustinute de Statele Unite sau Rusia Autoproclamatul "califat" al Statului Islamic s-a destramat in ultimele luni ale acestui an dupa ce gruparea a pierdut controlul asupra oraselor Mosul din Irak si Raqqa din Siria. Pierderea fostei capitale a gruparii jihadiste in Siria a reprezentat o infrangere extrem de dura pentru gruparea ultraradicala.Strategia administratiei Trump pentru invingerea ISIL nu s-a schimbat semnificativ comparativ cu cea a predecesorului sau, chiar daca actualul presedinte le-a dat mai multa putere comandantilor militari. Victoria rapida impotriva gruparii a fost una dintre principalele promisiuni ale lui Donald Trump in campania electorala.La inceputul lunii decembrie, premierul irakian Haider al-Abadi anunta "incheierea razboiului", un conflict armat care a durat trei ani si in care fortele guvernamentale ale Bagdadului au pierdut mii de oameni pentru a elimina organizatia jihadista. "Fortele noastre controleaza complet granita irakiano-siriana si anunt incheierea razboiului impotriva Daesh", spunea Haider al-Abadi.In schimb, ministrul iranian al Informatiilor a avertizat ca gruparea terorista ar putea incerca sa-si creeze un nou "califat" in Afganistan Pakistan sau in alte state din Asia Centrala.Intr-o analiza a Centrului Soufan - un grup de reflectie specializat in probleme de securitate - se arata ca cel putin 5.600 de jihadisti au parasit "califatul" si s-au intors in tarile de origine, 33 la numar.Centrul Soufan sustine ca din "cohorta de peste 40.000 de straini proveniti din 110 tari care au venit sa se alature Statului Islamic (...)" ceea ce inseamna o "provocare la adresa securitatii" la nivel mondial.Potrivit Radicalisation Awareness Network , citata in raportul Centrului Soufan, pana la sfarsitul lunii octombrie cel putin o treimie dintre cei aproape 5.000 de cetateni ai Uniunii Europene care plecasera in Siria si in Irak s-au intors acasa. Acelasi lucru s-a intamplat si cu cei 9.000 de combatanti provenind din Federatia Rusia si fostele republici sovietice.Coalitia internationala condusa de Statele Unite estimeaza ca in acest moment in Irak si Siria au ramas mai putin de 3.000 de membri ai gruparii militante extremiste sunnite.La inceputul lunii decembrie, serviciile secrete franceze au anuntat ca anul trecut au identificat aproape 200 de "bancheri oculti" ai Statului Islamic, in principal in Liban si in Turcia , scria Le Figaro "Acesti bancheri oculti ai Daech primesc fonduri care sunt in mod clar menite sa-i permita sa continue sa functioneze", declara Bruno Dalles, directorul Tracfin -Serviciul Guvernului de la Paris insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si impotriva finantarii terorismului- subliniind ca miza este identificarea noilor donatori de fonduri, stiut fiind faptul ca acum gruparea terorista depinde tot mai mult de banii care vin din alte tari.ISIL este condusa de Abu Bakr al-Baghdadi, adevaratul sau nume fiind Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Muhammad al-Badri al-Samarrai, originar din orasul irakian Samarra.In 2010, al-Baghdadi a devenit liderul Al-Qaida in Irak, iar in peste trei ani - in plin razboi civil sirian -, el si-a extins operatiunile si in Siria. Pe 8 aprilie 2013 a anuntat formarea Statului Islamic in Irak si Levant.Sub conducerea sa, ISIL a cucerit ample teritorii in Irak si Siria. La inceputul verii, gruparea detinea controlul asupra unor zone in care se aflau peste trei milioane de oameni si in care se aplica sharia, insa intr-o forma extrem de stricta si dogmatica.De-a lungul timpului, presa a scris ca al-Baghdadi ar fi fost ucis in mai multe randuri, cel mai recent fiind in aceasta vara. De fiecare data insa al-Baghdadi a aparut in mesaje video in care anunta urmatoarele tinte ale organizatiei sale.Ambele miscari jihadiste impartasesc aceleasi idealuri: ura fata de Occident, fata de valorile lumii moderne, fata de tot ce nu este musulman, dorinta de a ocupa si apoi distruge Israelul si Iranul, scopul final fiind "islamizarea planetei". Desi poate parea cel putin surprinzator, intre cele doua grupari ultraradicale exista o rivalitate de moarte, ambele luptand impotriva celeilalte atat in Siria si Irak, cat si in Agfanistan.Intr-o analizata publicata de Europa Libera se arata ca Statul Islamic a aparut ca o miscare de dizidenta fata de al-Qaida dupa ce Irakul a ramas fara liderul suprem, Saddam Hussein. Ulterior, ISIL s-a radicalizat, s-a inarmat puternic si a reusit sa ii atraga pe cei care imbratisau lupta radicala impotriva Occidentului.Daca al-Qaida a ramas tributara comunicatelor lungi si monotone din vremea lui bin-Laden, Statul Islamic a folosit din plin tehnicile moderne de comunicare. Si-a creat site-uri de propaganda in care mesajul este transmis in aproape toate limbile de circulatie internationale si nu a neglijat nici partea video, unii membri ai gruparii devenind adevarati editori si regizori de film.Din punct de vedere organizatoric, ISIL se supune autoritatii supreme a "califatului", insa ii incurajeaza pe cei care vor sa comita acte teroriste individuale, in special in tari din vestul Europei si din Statele Unite. In schimb, al-Qaida este si acum extrem de ierarhizata, unde deciziile sunt luate de Ayman al-Zawahiri si comunicate celor care trebuie sa le execute.