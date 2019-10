CNN: Liderul ISIS a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei

Something very big has just happened! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Conform posturilor de televiziune CNN si ABC, al-Baghdadi a murit intr-o operatiune a armatei americane in nord-estul Siriei.CNN a relatat ca sunt in derulare teste care sa confirme oficial moartea liderului gruparii jihadiste responsabile de multiple atentate sangeroase in intreaga lume. Potrivit unui responsabil citat de ABC, el si-ar fi detonat vesta plina cu explozivi pentru a se sinucide.Doua surse irakiene de securitate au declarat duminica pentru Reuters ca Irakul a fost informat de surse din Siria ca Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis."Sursele noastre din Siria au confirmat pentru echipa de agenti de informatii irakieni insarcinata cu urmarirea lui al-Baghdadi ca acesta a fost ucis alaturi de bodyguardul personal la Adlib dupa ce locul in care se ascundea a fost descoperit cand a incercat sa isi scoata familia din Idlib spre granita cu Turcia", a spus una dintre surse.Solicitat de catre AFP sa comenteze, Pentagonul a refuzat orice declaratie.Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii."Tocmai s-a intamplat ceva foarte important", a anuntat pe Twitter presedintele american intr-o postare misterioasa, cu putin timp inaintea acestui comunicat.