Expert in Orientul Mijlociu: Al-Baghdadi este aproape de neinlocuit pentru Statul Islamic

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica, in cadrul unui discurs, ca liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis. Trump a informat ca militarii americani l-au incercuit pe Baghdadi, iar acesta si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Trei dintre copiii liderului ISIS au murit in explozie. Potrivit lui Trump, niciunul dintre militarii americani implicati in operatiune nu a decedat.Liderul american a mai spus ca Baghdadi era monitorizat de Statele Unite de doua saptamani, iar operatiunea a fost lansata intrucat existau informatii potrivit carora acesta intentiona sa plece din locul in care se afla. Presedintele american a mai afirmat ca fortele kurde au oferit informatii Statelor Unite in legatura cu Baghdadi.Al-Baghdadi a fost o figura importanta pentru ISIS. In 2010, cand a preluat conducerea gruparii, aceasta era formata din mai putin de 1.000 de luptatori. Patru ani mai tarziu, al-Baghdadi a ridicat un fel de stat in Irak si Siria.Pentru "Statul Islamic" va fi foarte dificil sa gaseasca un inlocuitor pe masura.Da, pentru ca nu va fi usor sa gasesti o persoana la fel de brutala, bine organizata si motivata ideologic precum autointitulatul calif al-Baghdadi. Acest lucru va slabi organizatia. Insa ea continua sa existe, nu doar in Siria si Irak, ci peste tot in lumea islamica.Nu cred. Pe de-o parte, administratia americana este foarte angajata in lupta contra jihadistilor. Pe de alta parte, ea doreste sa iasa neaparat din Siria si Irak, urmand a se concentra mai mult asupra Asiei.Aceasta miscare va slabi semnificativ lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu si va crea o problema indeosebi pentru europeni, care teoretic trebuie sa ocupe locul lasat liber de SUA.In definitiv, tot ceea ce se petrece in Siria si Turcia va avea mai multe urmari pentru noi decat pentru Statele Unite ale Americii.Nu cred. Desi presedintele sirian Bashar al-Assad a castigat de facto razboiul civil, el va avea nevoie de mult timp pentru a recastiga controlul asupra tarii. Intre timp, razboiul va continua si ISIS va continua sa aiba un rol de jucat.Fara indoiala ca acest lucru este posibil. Pericolul atentatelor puse la cale de ISIS exista de ani de zile si ramane actual. Ingrijorati trebuie sa fie mai ales kurzii. Stim ca operatiunea militara impotriva lui Abu Bakr al-Baghdadi a inceput la Erbil, in nordul Irakului, zona dominata de kurzi.Interviul a fost realizat de