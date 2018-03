Inchisoare pe viata pentru un barbat care pregatea o "mini-militie" de copii-teroristi - cum teroriza baieti chiar si de 11 ani

Ziare.

com

Umar Haque, in varsta de 25 de ani, un fanatic al Statului Islamic, avea in vedere atacuri cu arme de foc si cu un vehicul-capcana asupra a 30 de importante obiective, inclusiv Big Ben, Garda regala si centrul comercial Westfield, transmite Press Association.Haque era acuzat ca si-a recrutat asistenti pentru aceste planuri la o moschee din Barking, in estul Londrei, unde a "spalat creierele" a 16 copii, cei mai mici avand 11 ani, prin exercitii si "jocuri de rol" glorificand terorismul.Baietii au fost "traumatizati" prin expunerea la propaganda Statului Islamic de catre Haque, conform anchetatorilor.Acuzatul a recunoscut intre altele ca le-a prezentat un film despre Statul Islamic elevilor de la scoala cu taxa Lanterna cunoasterii, din Leyton (estul Londrei), unde a lucrat.Cel mai grav aspect in procesul lui Haque consta in atragerea deliberata si sustinuta a copiilor pentru a se alatura unei "mini-militii", fara stirea parintilor lor, care le plateau participarea la cursurile organizate dupa scoala la moschee. Umar Haque este o amenintare "foarte reala" atat pentru tineri, cat si pentru adulti, a conchis judecatorul Charles Haddon Cave, care si-a exprimat speranta ca acuzatul va "realiza" ca prin actiunile sale a "incalcat Coranul si islamul si legea tuturor oamenilor civilizati".