Jihadisti in libertate: Mai multi luptatori ai Statului Islamic au evadat din inchisoare

Mai multi prizonieri au preluat controlul asupra parterului inchisorii Ghuiran, aflata in coordonarea Fortelor Democratice Siriene (FDS), sprijinite de SUA, o parte din luptatorii jihadisti reusind sa scape, conform informatiilor furnizate pe Twitter de un purtator de cuvant al FDS, Mustafa Bali, citate de Reuters.SDF a declansat o operatiune de cautare si capturare a prizonierilor care au reusit sa evadeze, iar fortele de securitate au trimis intariri pentru a pune capat revoltei din inchisoare."In prezent, situatia este tensionata in inchisoare si am trimis forte antitero si trupe suplimentare pentru a controla situatia", informeaza Mustafa Bali.Nu este clar deocamdata numarul persoanelor care au reusit sa evadeze. Televiziunea de stat siriana a anuntat evadarea a 12 militanti din inchisoare, in timp ce Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a comunicat ca ar fi vorba de "cel putin 4 evadati".Conform informatiilor furnizate de OSDO, la conducerea revoltei din inchisoarea in care se afla aproximativ 5.000 de prizonieri de diferite nationalitati, banuiti ca apartin gruparii jihadiste, se afla elemente ale gruparii Stat Islamic.La un an dupa proclamarea, pe 23 martie 2019, a eradicarii "califatului" gruparii Stat Islamic in Siria, fortele kurde continua sa detina aproximativ 12.000 de luptatori jihadisti in mai multe inchisori din nord-estul Siriei. Printre acestia se numara sirieni, irakieni, dar si circa 2.500 - 3.000 de luptatori straini provenind din aproximativ 50 de tari.Desi, initial, kurzii au cerut repatrierea luptatorilor straini in tarile lor de origine, au ajuns in cele din urma sa se resemneze cu ideea de a-i judeca pe acestia in Siria, ca urmare a tergiversarilor statelor occidentale, care evita repatrierea lor, noteaza AFP.