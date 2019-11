Moartea lui Baghdadi: Care este viitorul ISIS?

Posibile scenarii

Razvan Munteanu este directorul think tank-ului Chamber for Excellence in International Affairs, si autorul mai multor articole si carti de specialitate, fiind totodata colaboratorul unor publicatii media internationale si nationale.

In replica, ministrul iranian Javad Azari-Jahromi a folosit la randul sau platformele sociale pentru a incerca sa ironizeze pozitia SUA, transmitandu-i lui Trump ca, in cele din urma, nu este o mare realizare, intrucat americanii au ucis propria creatura.Intr-adevar, ascensiunea ISIS este in primul rand efectul interventiei SUA din Irak, din 2003, insa dincolo de narativul iranian, Teheranul joaca un rol extrem de important in evolutia gruparii, intrucat, prin sprijinul acordat noilor regimuri guvernamentale din Irak, a incurajat clivajul sectar din tara vecina.Astfel, marginalizarea sunnitilor dar si trecerea in rezerva a militarilor Baas, care au reprezentat principala forta a regimului condus de Saddam Hussein, precum si eliminarea privilegiilor de care acestia se bucurau, au condus catre o serie de tensiuni interne, ceea ce a permis in cele din urma formarea unei aliante nenaturale, intre fosta armata irakiana, cu o viziune laica, si o grupare islamista, ce opera in Irak la acea data sub umbrela Al Qaida.Pe acest fond, daca adaugam si Primavara Araba, care a accelerat crizele din Siria si Irak, cream cocteilul perfect pentru ceea ce a insemnat ISIS, o grupare care in perioada 2014-2017 a reprezentat o forta considerabila in regiunea Orientului Mijlociu. Accesul la resursele petroliere, precum si viziunea sa radicala, anti-siita si mai ales anti-iraniana, au facut ca aceasta organizatie sa se bucure si de sprijinul unor state din Golf, si nu numai.Sub numele sau real, Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samariai se proclama in vara anului 2014 noul Calif al lumii musulmane, punand capat, in viziunea sa si a sustinatorilor sai, unei perioade de aproape 800 de ani in care Islamul nu a avut un lider de acest fel.Acesta este de altfel si motivul pentru care a ales sa fie cunoscut sub denumirea de Abu Bakr al-Baghdadi, facand trimitere de altfel la nimeni altul decat primul Calif musulman.Al-Baghdadi a ramas in marea sa parte o necunoscuta presei internationale, putine dintre informatiile vehiculate, care fac trimitere la trecutul sau, putand fi cu adevarat verificate. Optiunea constanta pentru violenta a facut ca Al Qaida sau chiar talibanii din Afganistan sa para grupari mult mai moderate in comparatie cu ISIS, care se va desprinde de gruparea fondata de catre Ossama bin Laden, in ciuda ideologiei comune: infaptuirea Califatului.In 2017, odata cu pierderea teritoriilor de catre ISIS, presa occidentala a inceput sa vehiculeze cat mai des posibilul deces al lui Baghdadi, dar o serie de inregistrari audio aparute un an mai tarziu, in care acesta sustinea ca ofensiva militara impotriva ISIS este doar un test al lui Allah, au diminuat suspiciunile de acest tip.Acum, recentele informatii emise de catre Casa Alba privind sinuciderea sa in urma unui raid al fortelor speciale americane, dar si comunicatele oficiale ale ISIS confirma in cele din urma incheierea unui capitol din istoria acestei grupari. Chiar daca impactul mortii sale in randul miscarilor jihadiste nu cunoaste amploarea pe care a avut-o stirea asasinarii lui bin Laden, relevanta sa din punct de vedere simbolic nu trebuie ignorata.Capturarea lui Mohammed Ali Sajet, un apropiat al lui Baghdadi, de catre autoritatile irakiene a permis in cele din urma localizarea liderului ISIS, aflat in zona controlata cu precadere de catre gruparile afiliate Al Qaida din zona Idlib, Siria.Acest context ridica numeroase semne de intrebare si chiar ipoteza conform careia ISIS si Al Qaida ar putea fuziona, intarindu-si pozitiile comune in scopul crearii unei forte jihadiste mult mai puternice.Cert este ca rapiditatea cu care ISIS s-a grabit sa il numeasca pe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi noul lider al gruparii arata ca formatiunea urmareste continuarea legitimitatii sale prin stabilirea Califatului, asta pentru ca, desi nu exista multe informatii despre activitatea sa, numele sau isi propune sa arate ca provine din acelasi trib Quraysh, ca si Profetul Muhammed.Un al doilea scenariu privind viitorul ISIS este acela in care organiztia se va regrupa, cu precadere in Libia si Afganistan, unde va incerca sa profite de vacuumul de putere creat.Caucaz, Cornul Africii, Nigeria, Asia Centrala, India, Rusia sau Iran vor putea fi alte state unde teroristii vor putea crea nuclee si planui noi atacuri, inclusiv in tarile occidentale.Probabilitatea unui asemenea scenariu este mult mai mare, intrucat ISIS a demonstrat ca este un grup care se poate adapta cu usurinta realitatilor din teren, estimandu-se ca inca mai detine un numar estimat intre 14.000 si 18.000 de luptatori.In final, putem asista la un declin al gruparii pe termen mediu si lung, cu atat mai mult cu cat capacitatile sale tactice sunt in mare masura asigurate de membrii fostei armate conduse de catre Saddam Hussein si care sunt concentrati in primul rand asupra dinamicilor interne din Irak.Cu toate acestea, viitorul ISIS depinde in mare masura de actori externi, care pot folosi parghiile financiare pentru a transforma jihadistii in grupari proxi, in scopul atingerii propriilor interese.