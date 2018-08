Primul mesaj al sefului Statului Islamic dupa un an: Cere atacuri cu exploziv in Occident

Ziare.

In mesajul difuzat cu ocazia Eid al-Adha, sarbatoarea musulmana care marcheaza sfarsitul marelui pelerinaj la Mecca, "califul" autoproclamat indeamna la "lovituri pentru a teroriza" si le cere sustinatorilor sai din Occident sa comita atacuri cu exploziv sau cu arma alba "pe pamanturile lor", relateaza AFP.Aceasta inregistrare este difuzata in contextul in care Statul Islamic este in dificultate in Siria si a fost izgonit din toate centrele urbane din Irak, dupa ce a detinut controlul asupra unor vaste teritorii in ambele tari."Cei care isi uita religia, rabdarea, jihadul impotriva inamicilor si certitudinea in promisiunea Creatorului se prabusesc si cad. Cei care nu uita sunt mandri si victoriosi dupa o vreme", afirma cel care este prezentat drept Abu Bakr al-Baghdadi intr-un mesaj de propaganda la inceputul acestei inregistrari cu o durata de aproximativ o ora.Ultimul mesaj sonor atribuit liderului Statului Islamic data din 29 septembrie 2017.