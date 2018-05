Razbunarea Irakului: Va executa 40 de mirese ale Statului Islamic, venite din afara tarii

Ziare.

Acestea sunt condamnate pentru ca si-au sustinut sotii care au facut rau in numele Statului Islamic in perioada 2014-2017, arata Daily Mail Femeile, care au sustinut ca sunt victime ale Statului Islamic, au avut 10 minute pentru a se apara in cadrul procesului inainte ca judecatorii sa dea sentinta finala."Credeam ca m-am casatorit cu un rapper. Doar cand am ajuns in Turcia pentru o vacanta de o saptamana am descoperit ca sotul meu era jihadist. Sunt o victima. Sotul meu m-a batut si m-a inchis intr-o pestera cu copiii cand am refuzat sa il urmez (in Irak - n.red.) ", a declarat Djamila Boutoutao, de 29 de ani si care are cetatenie franceza.In timpul procesului, ea le-a spus reporterilor de la The Guardian ca innebuneste pentru ca este inchisa si a implorat sa nu fie separata de fiica sa."Simt ca innebunesc. Ma confrunt cu pedeapsa cu moartea sau cu inchisoare pe viata. Nimeni nu imi spune nimic, nici ambasadorul, nici cei din inchisoare. Nu ii lasati sa imi ia fiica. Sunt dispusa sa va ofer bani daca imi contactati parintii. Va rog sa ma scoateti de aici", le-a spus ea reporterilor.Boutoutao este unul dintre cei 1.900 de cetateni francezi si 40.000 de straini care au mers in Siria si Irak pentru a se alatura Statului Islamic.In prezent, in jur de 1.000 de persoane sunt in Bagdad in inchisori dupa ce au fost identificate drept luptatori ai Statului Islamic sau rude ale acestora. Multe dintre femei sunt vaduve si sustin ca au fost pacalite sa mearga in Irak.