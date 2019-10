Retragerea americanilor din Siria ajuta Statul Islamic? Ce trupe pleaca, de fapt, din tara

Americanii nu se retrag de tot

Franta este unul dintre principalii aliati ai Washingtonului, in coalitia condusa de SUA care lupta cu gruparea Statul Islamic in Siria si Irak, avioanele franceze fiind utilizate pentru a lovi tinte militante, iar fortele sale speciale din teren coordonandu-si activitatea cu luptatori kurzi si arabi, transmite agentia Reuters preluata de News.ro.Statele Unite au inceput, luni, sa isi retraga trupele de la granita din nord-estul Siriei, o miscare salutata de presedintele Donald Trump drept o incercare de a iesi "dintr-un razboi fara sfarsit"."Vom fi extrem de precauti ca acest anunt referitor la dezangajarea Statelor Unite si o posibila ofensiva a Turciei sa nu creeze o manevra periculoasa care sa ne indeparteze de la obiectivul urmarit, acela de a lupta cu Statul Islamic, si sa puna in pericol populatia locala", a declarat Parly reporterilor, in nordul Frantei."Trebuie sa fim extrem de vigilenti ca o manevra de acest timp nu va intari Daesch (Stat Islamic) in loc sa o slabeasca si eradicheze", a spus aceasta.Franta este in mod special sensibila in ceea ce priveste amenintarea Statului Islamic, dupa mai multe atacuri majore, soldate cu victime, care au avut loc pe teritoriul sau, oficialii considerand ca gruparea militanta continua sa reprezinte un pericol.Sute de cetateni francezi s-au alaturat gruparii in Siria, iar in prezent sunt retinuti in tabere controlate de kurzi. In asteptarea unui atac turc, kurzii ar putea sa fie nevoiti sa reduca securitatea taberelor respective.Potrivit Ministerului de Externe francez, luptatorii teroristi aflati in detentie, inclusiv cei de nationalitate straina, trebuie judecati acolo unde au comis crime, avertizand in acelasi timp Turcia impotriva unei operatiuni unilaterale.Pe de alta parte un inalt oficial american, citat de AFP, sustine ca decizia presedintelui Donald Trump de a retrage soldatii SUA stationati in Siria in apropierea frontierei turce are in vedere doar 50 pana la 100 de membri ai fortelor speciale care vor fi "reamplasati la alte baze" din interiorul tarii."Nu este vorba despre o retragere din Siria", le-a declarat oficialul jurnalistilor, adaugand ca reamplasarea nu reprezinta in niciun caz "o unda verde" unei ofensive militare turce contra fortelor kurde din nord-estul Siriei, explica Agerpres.Potrivit acestui oficial, atunci cand presedintele Statelor Unite a inteles, duminica, in cursul unei discutii telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, ca acesta din urma intentioneaza sa mearga inainte cu proiectul sau de "invadare potentiala" a nord-estului Siriei, a dat prioritate "protectiei" soldatilor americani.Exista "un mic numar, intre 50 si 100 de membri ai fortelor speciale, in aceasta regiune si nu trebuie sa riste sa fie raniti, ucisi sau capturati, daca turcii trec frontiera si se angajeaza in lupte cu fortele kurde locale", a explicat acest oficial cu rang inalt al administratiei Trump sub protectia anonimatului."Ei vor fi reamplasati in zone mult mai sigure in urmatoarele zile", a adaugat el, vorbind apoi in mai multe randuri despre un numar de 50 de soldati."Faptul ca sunt reamplasati nu constituie o unda verde", "nu este o unda verde", a insistat oficialul.El a confirmat, totodata, ca Statele Unite nu se vor opune militar Turciei in Siria.Anuntul facut duminica seara de catre Casa Alba, al retragerii soldatilor americani aflati de partea siriana a frontierei cu Turcia, a fost interpretat pe larg ca o unda verde unei ofensive iminente a Ankarei contra fortelor kurde, aliate, totusi, ale Statelor Unite in lupta impotriva jihadistilor.Aceasta decizie a provocat o vie nemultumire pana si in randurile republicanilor presedintelui Trump.