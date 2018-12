Soldat american, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru colaborare cu Statul Islamic

Ziare.

com

In varsta de 35 de ani, Ikaika Kang, care a incheiat un acord pentru a pleda vinovat, va avea, de asemenea, o perioada de cel putin 20 de ani de supraveghere dupa iesirea din inchisoare, a anuntat Departamentul Justitiei, citat de AFP."Dl Kang a jurat sa apere SUA in calitate de membru al armatei noastre, dar si-a tradat tara si a jurat supunere gruparii Statul Islamic, incercand sa-i transmita documente", a precizat intr-un comunicat John Demers, procuror adjunct pentru securitate nationala.Potrivit autoritatilor americane, sergentul Kang ar fi inceput la debutul lui 2016 sa se apropie de ideile organizatiei jihadiste, ale carei materiale de propaganda le viziona cu regularitate pe Internet.El le-a marturisit procurorilor ca avea intentia de a comite acte teroriste, cu prilejul targului de Craciun din Honolulu sau impotriva propriei sale unitati militare.Soldatul, care a urmat un antrenament intensiv de lupta, a transmis in cursul verii lui 2017 documente si echipament militar unor agenti infiltrati ai FBI care se dadeau drept intermediari ai gruparii islamiste. El a fost arestat dupa ce a jurat credinta organizatiei teroriste in cadrul unei ceremonii efectuate de un agent infiltrat al politiei federale.Avocatul sau a declarat presei locale, dupa arestarea sa, ca soldatul ar putea suferi de probleme mentale legate de misiunile sale in Irak (2010-2011) si in Afganistan (2013-2014), "despre care guvernul avea cunostinta, dar pe care a neglijat sa le trateze".Doi fosti militari americani au depus si ei marturie privind problemele psihologice ale lui Kang, despre care au spus ca era usor influentabil.