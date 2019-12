Statul Islamic a impuscat si decapitat 11 crestini, de Craciun

Ziare.

Statul Islamic a informat ca actul face parte dintr-o campanie pentru "razbunarea" mortii liderului si a purtatorului de cuvant al organizatiei, Abu Bakr al-Baghdadi. Acesta a fost ucis in octombrie, in Siria.Nu au fost oferite detalii privind victimele, insa gruparea a declarat ca au fost capturati in ultimele saptamani in statul Borno din Nigeria.Filmarea, care dureaza 56 de secunde, a fost "produsa de agentia de stiri" a Statului Islamic, Amaq, fiind publicata la data de 26 decembrie.Imaginile prezinta evenimente care au loc intr-o zona neidentificata.Unul dintre ostatici a fost impuscat mortal, in timp ce ceilalti 10 sunt impinsi la pamant si decapitati.