Statul Islamic a revendicat atacul din Strasbourg, abia dupa ce atentatorul a fost ucis

Site-ul agentiei de stiri Amaq a informat ca atacatorul "a fost un soldat al Statului Islamic si a efectuat operatiunea ca raspuns la solicitarile adresate cetatenilor tarilor din coalitie" care lupta impotriva gruparii militare in Siria si Irak, relateaza Reuters.Revendicarea facuta de Statul Islamic vine dupa ce suspectul, Cherif Chekatt, a fost impuscat mortal, joi , intr-un schimb de focuri cu politia, dupa ce a fost dat in urmarire timp de 48 de ore.Amintim ca trei persoane au fost ucise , iar alte 11 au fost ranite in atacul armat comis marti seara in centrul orasului francez Strasbourg.