Statul Islamic a revendicat carnagiul de la nunta din Kabul

"Fratele kamikaze Abu Assem al-Pakistani a reusit ieri sa ajunga la o mare adunare de apostati" la Kabul si "sa-si detoneze centura in mijlocul multimii", scrie intr-un comunicat publicat pe Telegram organizatia jihadista si preluat de AFP si Reuters."Dupa sosirea membrilor de securitate, mujahedinii au aruncat in aer o masina-capcana", potrivit sursei citate.Anterior, autoritatile afgane au confirmat moartea a 63 de persoane si ranirea altor 182 in acest carnagiu , survenit intr-un moment in care populatia afgana spera intr-un acord intre talibani si SUA.Printre victime sunt femei si copii, a indicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi. Este unul dintre atentatele cele mai ucigatoare de la inceputul anului in Afganistan, potrivit AFP.