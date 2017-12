Statul Islamic ameninta cu noi atacuri teroriste de Anul Nou (Video)

Ziare.

Intr-un clip de 7 minute, un militant care vorbeste engleza isi "cheama fratii" sa ii "vaneze" pe necredinciosi in timpul sarbatorilor.Imaginile video arata o explozie pe malul raului Tamisa din Londra, in timpul unei petreceri de Revelion.Anual, sute de mii de britanici si turisti ies in strada, in special pe malurile raului, pentru a sarbatori trecerea in noul an.In filmare este infatisata si o masina care intra in multime. Aceasta metoda de atac este din ce in ce mai folosita de militantii Statului Islamic.In videoclip apar si oameni care consuma alcool, ceea ce este strict interzis de regimul jihadist.Militantul islamist care vorbeste isi indeamna "fratii" sa atace cluburile de noapte, bisericile, targurile de Craciun, chiar daca in aceste zone pot fi si copii prezenti.Publicatia Mirror noteaza ca politia din Londra s-a mobilizat deja, in conditiile in care se asteapta ca peste 250.000 de persoane sa iasa pe malurile Tamisei de Anul Nou, pentru a vedea focurile de artificii.Politia Metropolitana, Politia Britanica de Transport, serviciile de ambulanta si pompierii colaboreaza pentru a asigura minimul de siguranta in noaptea trecerii in noul an.A.D.