Statul Islamic ameninta intr-un poster sugestiv ca va ataca metroul din New York

Acestia au transmis mesajul printr-un poster pe care apare un barbat cu un rucsac in spate si pe care scrie "Nu va asteptati unde vom ataca", dar imaginea este realizata in statia de metrou High Street - Brooklyn Bridge, arata Daily Mail Pe afis, langa stalpul pe care este scris numele statiei apar explozibili si timpul ramas pana la explozie.Recent, Statul Islamic a mai amenintat ca va ataca Parisul si ca va lovi si in finalele Campionatului Mondial din Rusia din 2018. Pe afisul care vizeaza finala din Rusia este mentionat si numele presedintelui rus, Vladimir Putin.Amenintarile vin ca parte a unei campanii realizate de Statul Islamic pe fondul faptului ca gruparea pierde teren in Orientul Mijlociu.Anul trecut, gruparea a amenintat ca o vor ataca pe regina Angliei si Vaticanul.A.G.