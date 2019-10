Statul Islamic confirma moartea liderului al-Baghdadi si anunta numirea succesorului acestuia

Ziare.

"Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai SI (...), il plangem pe comandantul credinciosilor, Abu Bakr al-Baghdadi", se spune intr-un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia de presa Amaq a SI, citat de Reuters.Gruparea jihadista confirma, de asemenea, decesul purtatorului sau de cuvant, Abu al-Hassan al-Muhajir.Presedintele american Donald Trump anuntase duminica moartea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, in cursul unei operatiuni militare americane desfasurate in noaptea de sambata spre duminica, la Barisha, un sat din nord-vestul Siriei, in apropierea granitei cu Turcia.In discursul sau televizat, Trump a relatat in detaliu operatiunea in cursul careia seful SI a fost incoltit de fortele americane, dupa care a declansat centura cu explozivi pe care o purta.