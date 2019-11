Statul Islamic revendica doborarea unui elicopter francez in Mali: 13 militari au murit

Ziare.

com

Franta a anuntat marti ca 13 dintre militarii sai si-au pierdut viata luni seara, cand afara era deja bezna, in regiunea Liptako, in coliziunea "aparent accidentala" a unui elicopter de lupta de tip Tiger si a unuia de transport Cougar, in cursul unei operatiuni de tip comando impotriva unor grupari jihadiste armate, aminteste Reuters.In acest moment, nu exista niciun element care sa indice faptul ca aceasta coliziune a fost cauzata de un atac jihadist, noteaza publicatia Le Figaro.O ancheta interna a fost deschisa in cadrul armatei franceze, precum si inca una de Biroul de Investigatii si Analize pentru securitatea aviatiei civile franceze (BEA) dupa ce au fost gasite cele doua cutii negre ale aparatelor de zbor ale fortelor speciale care participa la operatiunea antiterorista Barkhane.Operatiunea antiterorista Barkhane, lansata de armata franceza in august 2014, vizeaza combaterea grupurilor islamiste din Africa.Presedintele francez Emmanuel Macron a subliniat, joi, ca urmeaza sa le ceara aliatilor din NATO, la summit-ul de saptamana viitoare, o "mai mare implicare" impotriva "terorismului" in Sahel, unde Franta, care a stationat in regiune aproximativ 4.500 de oameni, "actioneaza in contul tuturor".El a anuntat ca este pregatit sa revada "toate optiunile strategice" ale Frantei in Sahel si ca, in acest cadru, "o mai mare implicare a aliatilor va fi benefica"."Proclamarea atasamentului fata de securitatea colectiva nu este suficienta. O alianta adevarata inseamna fapte, nu vorbe", a subliniat Macron Potrivit Parisului, acest apel se adreseaza mai ales celorlalte tari europene, dintre care unele sunt implicate, ca Germania si Danemarca, si care nu presupune lansarea unei operatiuni NATO.