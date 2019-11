Turcii au capturat-o pe sora lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul terorist ucis

Ziare.

Rasmiya Awad, in varsta de 65 de ani, a fost retinuta in urma unui raid in apropiere de Azaz, a declarat pentru Reuters un oficial turc de rang inalt, precizand ca alaturi de ea au mai fost arestati sotul si nora ei.Azaz este un oras sirian controlat de turci in apropierea frontierei. Cand a fost arestata, femeia era insotita de cinci copii."Speram sa adunam informatii pretioase de la sora lui Baghdadi despre resorturile interne ale Statului Islamic", a precizat oficialul citat.Reuters precizeaza, totusi, ca nu a putut verifica din alte surse daca persoana retinuta de fortele turce este chiar sora lui Abu Bakr al-Baghdadi.Abu Bakr al-Baghdadi s-a aruncat in aer luna trecuta, dupa ce a fost incoltit de fortele speciale americane intr-un tunel dintr-o locuinta din nord-vestul Siriei. Gruparea islamista a confirmat joi, intr-o inregistrare audio postata online, ca barbatul ucis este Baghdadi si a jurat razbunare impotriva SUA. De asemenea, gruparea jihadista a anuntat ca succesorul fostului lider este Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.Liderii lumii au salutat moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, dar expertii in securitate avertizeaza ca gruparea ramane o amenintare de securitate in Siria si dincolo de hotarele acestei tari.