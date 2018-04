Un important lider al Statului Islamic a fost ucis de o drona americana in Afganistan (Video)

Ziare.

Qari Hikmatullah si garda sa de corp au fost ucisi in districtul Bal Chiragh din provincia afgana Faryab. Nascut in Uzbekistan, Hikmatullah se ocupa de receptionarea ajutoarelor externe si a luptatorilor straini din state din centrul Asiei in nordul Afganistanului.Succesorul lui ar fi fost numit Mawlavi Habibul Rahman, tot din Uzbekistan.Mai multi membri de top ai gruparii din Afganistan au fost ucisi de la inceputul anului in urma unor operatiuni de contraterorism desfasurate de fortele afgane si americane.Dupa ce reusesc sa-i gaseasca, pe baza informatiilor colectate de spionii aflati la sol, americanii trimit dronele Predator sa-i vaneze pe teroristi, care nu au cum sa mai scape de rachetele acestora.Imaginile difuzate de armata americana arata cum a fost vanat liderul terorist de o drona inarmata cu rachete: