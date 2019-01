14 oameni au murit in incendiul de pe navele din Marea Neagra

Ziare.

"Sunt 11 corpuri", a declarat pentru AFP Aleksei Kravcenko, purtator de cuvant al Agentiei federale ruse a transporturilor maritime si fluviale."Alte trei persoane au disparut in apa sub ochii membrilor echipei de salvare", a adaugat el.Acesti trei membri ai echipajului sunt oficial considerati ca disparuti, dar foarte probabil au murit, a subliniat purtatorul de cuvant.Cele doua nave, Kandy si Maestro, aveau echipaje alcatuite in principal din cetateni din Turcia si India, a precizat sursa citata. Kandy avea 17 membri ai echipajului, iar Maestro 14.Un precedent bilant anuntase 10 morti si 14 supravietuitori.Incendiul a izbucnit cand una dintre nave transfera carburant celei de-a doua, membrii echipajelor sarind in mare pentru a scapa flacarilor, a precizat sursa.Victimele au fost transportate in portul Kerci, a adaugat purtatorul de cuvant.