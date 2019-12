Ciclonul Sarai face ravagii in Fiji: 2.000 de persoane au fost evacuate, una a fost data disparuta (Foto&Video)

'Howling wind, flying debris' as Cyclone Sarai hammers Fijihttps://t.co/389SeE63Lv pic.twitter.com/U8jmxz2yg0 - Al Jazeera News (@AJENews) December 28, 2019

Directorul Biroului pentru Situatii de Urgenta, Vasiti Soko, a sfatuit localnicii si miile de turisti din Fiji sa se adaposteasca si sa nu isi riste viata in conditiile in care ciclonul Sarai, insotit de ploi abundente si vant puternic, a lovit tara insulara situata in Pacificul de Sud, informeaza AsiaOne si The Business Times, care citeaza AFP.Cu rafale de pana la 150 de kilometri la ora, ciclonul Sarai a distrus case si culturi, a doborat copaci si a provocat pene de curent si inundatii importante in regiunile joase.Mii de turisti au ramas blocati dupa ce mai multe curse aeriene catre si dinspre Fiji au fost anulate sau reprogramate.O turista din Noua Zeelanda, Melonie Sheppard, aflata in vacanta pe insula Mana, la vest de principala insula din Fiji, a descris situatia drept "infricosatoare" si a declarat ca statiunea in care se afla este izolata. "Suntem loviti de vant intens si ploi orizontale. Statiunea ofera mese la pachet si apa direct in camere, atunci cand se poate", a relatat ea pentru New Zealand Herald.Guvernul Fiji a avertizat, printr-un comunicat emis sambata, ca sunt prognozate "vanturi cu o forta distructiva" si "inundatii in zonele costiere".Biroul pentru Situatii de Urgenta a anuntat sambata ca 1.970 de persoane au solicitat adapost de urgenta si nu au fost consemnate persoane ranite. Insa, exista temeri pentru siguranta unui barbat care a fost luat de ape in timp ce incerca sa traverseze un rau umflat. Un alt barbat, dat disparut pe mare, a fost salvat de politie, noteaza sursele citate.Conform traiectoriei actuale, ciclonul va trece pe langa insula principala din Fiji, Viti Levu, apoi de-a lungul insulelor din sudul arhipelagului, inainte de a ajunge duminica in Tonga, unde a fost activata o alerta de ciclon tropical.