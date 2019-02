A doua mare banca din Malta a fost atacata de hackeri: Au transferat 13 milioane de euro in strainatate

Ziare.

Premierul Joseph Muscat a declarat in Parlament ca atacul cibernetic a avut drept scop crearea unor plati internationale false in valoare de 13 milioane de euro, catre banci din Marea Britanie, Statele Unite, Cehia si Hong Kong.Fondurile au fost urmarite, iar Bank of Valletta lucreaza pentru a inversa tranzactiile.Muscat a spus ca atacul a fost detectat la scurt timp dupa inceperea programului de lucru, cand au fost observate discrepante in timpul reconcilierii tranzactiilor internationale.La scurt timp, Bank of Valletta a fost informata de serviciile de securitate ale statului, care au primit informatii din strainatate ca banca a fost tinta unui atac cibernetic.Pentru a reduce riscurile si a verifica sistemele, Bank of Valletta si-a suspendat activitatea, a inchis ATM-urile si si-a dezactivat site-ul.Muscat a spus ca inchiderea activitatilor unei institutii financiare atat de importante a avut impact asupra economiei si a provocat probleme in strainatate pentru detinatorii de carduri de credit care au avut nevoie sa faca plati, cum ar fi la hoteluri.Au avut loc aranjamente alternative cu companiile de carduri de credit, pentru a-i ajuta pe cei afectati.Muscat a mai spus ca Bank of Valletta analizeaza cum sa isi reia treptat operatiunile, pentru a se asigura ca un astfel de atac nu se mai poate repeta. Premierul a declarat parlamentarilor ca fondurile deponentilor nu au fost afectate."Banii nu au provenit din conturile oamenilor, iar sumele implicate au fost depistate", a explicat premierul.Banca efectueaza o investigatie interna pentru a stabili cu exactitate originea atacului.Bancile malteze au mai raportat in trecut atacuri cibernetice, dar acesta a fost primul in urma caruia o banca a fost nevoita sa isi opreasca activitatea.