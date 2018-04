A murit cea mai batrana persoana din lume - era ultima nascuta in secolul 19

Ziare.

Nabi Tajima a murit din cauze naturale, in spitalul in care era internata din luna ianuarie, relateaza agentia Associated Press, citata de Fox News Femeia era nascuta pe 4 august 1900 si ramasese singura persoana nascuta in secolul 19 care era in continuare in viata.Japoneza a avut mai mult de 160 de descendenti, inclusiv stra-stra-stranepoti. A devenit cea mai batrana persoana din lume in urma cu 7 luni, dupa moartea Violetei Brown, din Jamaica.Titlul de cea mai batrana persoana din lume ii revine acum unei alte japoneze, Chiyo Miyako, care traieste in Tokio si care va implini 117 ani la inceputul lunii mai.Cel mai batran barbat din lume este de asemenea japonez, Masazo Nonaka, care are 112 ani.