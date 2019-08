A murit ideologul Khmerilor Rosii, regim in care au pierit 2 milioane de oameni. A fost mana dreapta a lui Pol Pot

Ziare.

com

"Suntem in masura sa confirmam ca acuzatul Nuon Chea a decedat in seara de 4 august 2019", a declarat purtatorul de cuvant fara a face precizari cu privire la cauzele decesului.Nuon Chea a fost unul dintre principalii lideri ai khmerilor rosii, in al caror regim au murit aproximativ doua milioane de oameni in perioada 1975 - 1979.El a fost condamnat la inchisoare pe viata in 2014.Nuon Chea era nascut in 7 iulie 1926, in provincia Battambang, a studiat Dreptul la Universitatea Thammasat din Bangkok, in perioada 1941-1948. El a aderat la miscarea de tineret a Partidului Comunist Thailandez, dupa care a revenit in Cambodgia unde s-a intregrat in miscarea de rezistenta fata de puterea coloniala franceza.El a infiintat alaturi de Pol Pot Partidul Comunist din Kampuchea. Pol Pot a fost premierul Cambodgiei intre 1976 si 1979 si este considerat responsabilul principal pentru asasinarea, de catre khmerii rosii, a doua milioane de cambodgieni.Nuon Chea a fost arestat in 2007.