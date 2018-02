A murit printul Henrik a Danemarcei, cel care n-a apucat sa fie niciodata rege

Ziare.

Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului) din Copenhaga, de unde a fost externat cand starea i s-a inrautatit, intr-un comunicat preluat de DPA.El a murit in somn, la palatul Fredensborg, la circa 40 de kilometri la nord de Capitala, avandu-i alaturi pe regina si pe cei doi fii.In luna august 2017, printul Henrick a anuntat ca refuza sa fie inmormantat langa sotia lui, regina Margrethe a II-a, pentru ca nu a fost niciodata recunoscut drept egalul ei.Printul Henrik, de origine franceza, s-a casatorit cu Margrethe in 1967, convertindu-se la literanism. Acestia au doi fii, pe Federik, nascut in 1968 si pe Joachim, nascut in 1969.Printul Henrick a fost numit print consort, insa el a spus de mai multe ori ca i-ar fi placut sa primeasca titlul de rege consort. In Danemarca, o printesa devine regina atunci cand sotul ei ocupa tronul tarii.In 2000, cuplul regal danez a efectuat o vizita de stat de trei zile in Romania, la invitatia presedintelui Emil Constantinescu, fiind primiti la Palatul Cotroceni.