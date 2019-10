A murit scriitorul si disidentul rus Vladimir Bukovsky

Ziare.

Potrivit Centrului Bukovsky, "el a facut stop cardiac in spitalul Addenbrookes din Cambridge, duminica seara", anunta agentia TASS.Agentia de presa noteaza ca Bukovsky avea probleme de sanatate de cativa ani.In anii '60-'70, Bukovsky s-a remarcat in miscarea disidenta din URSS. In 1972, el a fost condamnat la doi ani de inchisoare si la 5 ani de exil pentru "activism antisovietic".In 1976, Bukovsky a fost schimbat de autoritatile sovietice cu chilianul Luis Corvalan, secretarul general incarcerat al Partidului Comunist din Chile. Ulterior, Bukovsky s-a stabilit in Cambridge, Marea Britanie.Vladimir Bukovski a devenit opozant al Uniunii Sovietice in anii '60. A fost intemnitat fara proces in 1963 si si-a petrecut urmatorii 12 ani in inchisoare, lagare de munca si spitale psihiatrice. In aceasta perioada, scriitorul a facut greva foamei de 20 de ori. A fost cel care a denuntat in fata Occidentului folosirea abuziva a spitalelor de psihiatrie impotriva detinutilor politici.Bukovski a fost cel care a condamnat, deopotriva, atitudinea Occidentului in ceea ce el numeste complicitatea cu Uniunea Sovietica si succesorii acesteia.Vladimir Bukovski s-a nascut la 30 decembrie 1942. Copilaria si-a petrecut-o la Moscova, unde mama lui a fost jurnalista la radio, iar tatal scriitor. Prima confruntare cu regimul sovietic se petrece in adolescenta: la 16 ani este retinut de mai multe ori de KGB pentru "activitati subversive".Exclus din universitate, in 1963 a fost arestat pentru confectionare de manifeste antisovietice si pentru raspandire de literatura interzisa. Este inchis 15 luni in Spitalul Psihiatric din Moscova. In 1965, in timpul procesului intentat de autoritati scriitorilor Iuli Daniel si Andrei Siniavski, participa la manifestatia organizata in sprijinul lor in Piata Puskin.In 1967 a fost din nou arestat si condamnat la trei ani de munca silnica in lagar. In 1972 ii apare, scriitorul fiind inca intemnitat, la editura franceza Catacombes, "La dissidence. Une nouvelle maladie mentale en URSS" - o culegere de documente dovedind folosirea psihiatriei in scopuri represive.La propunerea altui faimos disident, savantul Andrei Saharov, Leonid Brejnev accepta un schimb de detinuti politici: Vladimir Bukovski pentru Luis Corvalan, lider al Partidului Comunist din Chile, incarcerat dupa lovitura de stat a generalului Pinochet.Schimbul, petrecut in iarna lui 1976, l-a propulsat in centrul atentiei publice internationale.Ajuns in Occident, Bukovski si-a continuat studiile de neurofiziologie la Cambridge si la Universitatea Stanford din California. In 1991, dupa puciul de la Moscova, la solicitarea lui Boris Eltin de a depune marturie in procesul intentat comunistilor conservatori de la Kremlin, Bukovski revine in URSS si copiaza din arhivele PCUS mii de acte si documente strict secrete.Intors in Occident, publica "Judgement in Moscow" (1995), in care dezvaluie legaturile secrete ale Kremlinului cu guvernele democratice din Europa de Vest, producand un scandal urias.