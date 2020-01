A murit sultanul Omanului, dupa o domnie de 50 de ani

Ziare.

"Cu adanca tristete, sultanatul Oman il deplange pe sultanul nostru Qaboos bin Said al-Said care a fost chemat la Dumnezeu vineri seara", indica agentia de presa oficiala, anuntand disparitia sefului statului care suferea de o boala, posibil, un cancer de colon, conform AFP.Sustinut de Occident, Qaboos a guvernat acest stat din Golful Persic inca din 1970, cand a preluat puterea printr-o lovitura de stat, fara varsare de sange, cu ajutorul fostei puteri coloniale a Omanului, Marea Britanie.Qaboos nu are copii si nu a numit in mod oficial un succesor. O lege din 1996 stipuleaza ca familia domnitoare ii va alege un succesor in trei zile dupa vacantarea postului.Daca familia nu reuseste sa se puna de acord asupra unui succesor, un consiliu format din militari, responsabili ai securitatii, sefi ai Curtii Supreme si ai celor doua adunari consultative va instala la putere persoana al carei nume a fost scris de sultan intr-o scrisoare sigilata.O perioada de doliu oficial de trei zile pentru public si sectorul privat a fost declarata, potrivit presei de stat.