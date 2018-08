A reaparut holera in Algeria, dupa peste 20 de ani. Deja sunt zeci de cazuri

Ziare.

"La data de 27 august 2018, 59 de cazuri de holera au fost confirmate si alte 26 s-au dovedit negative, printre cele 172 de persoane spitalizate din 7 august 2018", potrivit comunicatului dat publicitatii marti de Ministerul Sanatatii, citat de AFP.Potrivit Ministerului, 66 de persoane au putut fi externate.In actualul episod de holera, doua persoane au decedat la spitalul din Boufarik, in prefectura Blida (la circa 50 km distanta de Alger), principalul focar al epidemiei cu 30 de cazuri confirmate.O femeie suferind de diaree acuta a murit marti la acelasi spital, insa analizele sunt in curs de verificare pentru a detecta eventuala prezenta a vibrionului holerei in organismul sau, a declarat AFP directorul spitalului, Reda Daghbouche.Pacienta in varsta de 46 de ani suferea pe langa simptomele tipice holerei si de alte probleme medicale, precum insufienta cardiaca, a precizat sursa.In capitala Alger, analizele au confirmat diagnosticul de holera la 11 bolnavi.Populatia a fost incurajata sa respecte mai frecvent igiena mainilor si sa spele bine legumele si fructele.Ultimele cazuri "sporadice" de holera inregistrate in Algeria dateaza din 1996, potrivit autoritatilor.La ultima epidemie din 1986, au fost raportate 4.500 de cazuri.Holera este o infectie diareica acuta cauzata de ingerarea de alimente sau de apa infectata cu vibrionul holeric, care provoaca stari diareice si varsaturi. Boala poate provoca o deshidratare severa si poate fi letala in lipsa unui tratament.Citeste si Experimente monstruoase conduse in numele stiintei. Victimele: copii, civili, n-a contat nimic