Alegeri sangeroase in Bangladesh: Cel putin 17 persoane au murit. Opozitia contesta rezultatele scrutinului

Printre persoanele ucise se numara si sapte membri ai partidului de guvernare si cinci din partidul de opozitie, informeaza Reuters.Comisia Electorala din Bangladesh investigheaza mai multe acuzatii de frauda electorala, dupa ce mai multe persoane au raportat ca le-a fost interzisa intrarea in sectiile de vot.Cel putin 28 de candidati din alianta partidelor de opozitiei s-au retras inainte ca votul sa se incheie, din cauza presupusei fraude electorale si a amenintarilor primite.Urnele s-au inchis la ora 16.00, iar rezultatele partiale sunt asteptate sa apara in cursul serii. Cel mai probabil, alegerile vor fi castigate de Liga Awami, condusa de prim-ministrul Sheikh Hasina. Partidul se afla la conducerea tarii din anul 2009.In acest context, alianta din Opozitie din Bangladesh a transmis ca respinge rezultatul alegerilor generale de duminica pe motiv ca acestea au fost fraudate si cere organizarea unui nou scrutin sub coordonarea unui Guvern neutru."Respingem rezultatele si cerem organizarea unui nou scrutin sub un Guvern neutru", a declarat Kamal Hossain, lider al aliantei de Opozitie.