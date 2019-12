Amenda de 230.000 de euro pentru McDonald's, in Peru, dupa moartea a doi angajati

Ziare.

"Am constatat sase infractiuni foarte grave, printre care faptul ca nu s-a raportat in timp util" autoritatilor moartea doi angajati, a declarat seful organismului national de inspectia a muncii (Sunafil), Juan Carlos Requejo, intr-o conferinta de presa la Lima."Tinand cont de aceste fapte grave si din cauza acumularii unor infractiuni grave si foarte grave, Sunafil a propus sa se aplice o amenda de pana la 845.670 soli (circa 230.000 de euro) operatorului Arcos Dorados", a facut cunoscut Sunafil intr-un comunicat.Printre infractiunile descoperite, inspectorii peruani au informat ca societatea nu indeplinea "conditiile de securitate la locul de munca", printre care restaurantul unde s-a produs accidentul mortal.Victimele, un tanar si o tanara de 18 ani, lucrau de sase luni pe tura de noapte intr-un restaurant al gigantului american de fast-food in vestul capitalei Lima.La 15 decembrie, tanara s-a electrocutat in timp ce spala un aparat de bauturi. Colegul sau, incercand sa o salveze, s-a electrocutat si el.Operatorul a admis ca un aparat de bauturi defect a provocat acest accident de munca mortal.Arcos Dorados a declarat doua zile de doliu si inchiderea tuturor restaurantelor din tara.O ancheta penala a fost deschisa pentru a lamuri circumstantele accidentului. McDonald's desfasoara propria ancheta interna.Restaurantul a fost inchis pana la noi ordine de municipalitatea din Pueblo Libre.