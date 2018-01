Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate din cauza eruperii unui vulcan de pe o insula tropicala

Ziare.

com

Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters Vulcanul se afla pe insula Kadovar, la 24 de km de partea continentala a tarii.Iar dupa ce a scos doar cenusa, acesta a explodat, vineri, azvarlind roci incinse, lava si eliminand dioxid de sulf, un gaz toxic.In total, in ultimele zile, aproape 1.500 de persoane au fost evacuate, inclusiv de pe insulele vecine."Oamenii de acolo, in timp ce vulcanul a erupt, au fugit imediat sa se salveze", a spus reprezentantul local al Crucii Rosii.Duminica, lava ajunsa in apele din imprejurime a creat nori de abur care s-au ridicat la o inaltime de 600 de metri deasupra nivelului marii.De asemenea, guvernul australian a transmis ca ajuta Papua Noua Guinee cu 19.775 de dolari pentru eforturile de relocare.C.P.