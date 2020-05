Aproape 100.000 de oameni din doua tari au fost evacuati din cauza unui baraj gigant care cedeaza

Ziare.

Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.000 de persoane sa isi evacueze locuintele inundate. Peste 50 de persoane au fost spitalizate in urma acestor inundatii.Duminica, presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a anuntat pe Twitter ca 10 sate aflate in proximitatea granitei cu Urzbekistanul au fost afectate de "inundatii importante" si ca autoritatile au fost nevoite sa evacueze alte 22.000 de persoane.Presedintele kazah a adaugat ca autoritatile din ambele state au inceput discutii dupa o serie de plangeri ale oficialilor kazahi care ii acuza pe omologii lor din Uzbekistan ca nu i-au avertizat in timp util in legatura cu aceasta catastrofa.Procurorul general uzbek a declarat ca o ancheta penala pentru "neglijenta" si incalcarea normelor din constructii a fost deschisa duminica.Constructia barajului din Sardoba a inceput in 2010 sub coordonarea actualului presedinte uzbek, Savkat Mirzioiev, care ocupa pe atunci functia de prim-ministru. Barajul a fost finalizat in 2017.Savkat Mirzioiev s-a deplasat vineri in regiune pentru a superviza operatiunile de evacuare a populatiei locale si de curatare a zonei. Ploile si vanturile puternice au afectat acea regiune in zilele precedente.Oficialii din regiunea Turkestan din sudul Kazahstanului, unde peste 5.000 de persoane au fost evacuate, au criticat Uzbekistanul pentru faptul ca nu le-au furnizat informatii suficiente despre situatia din zona barajului.