Atac cu bombe intr-o catedrala romano-catolica din Filipine: Cel putin 20 de persoane au fost ucise (VIDEO)

Ziare.

com

Atacul a avut loc in Insula Jolo. Prima bomba a explodat chiar in timpul slujbei de duminica, iar cea de-a doua in momentul interventiei soldatilor, in parcarea catedralei.Prima explozie a avut loc la ora locala 08:45 la Catedrala Fecioarei de pe Muntele Carmel, care a fost lovita de atacuri cu bomba si in trecut.Cele mai multe victime sunt civili.