Atac cu sabia la un liceu din Finlanda: Un mort si zece raniti

Update: At least one dead, nine hurt in #Kuopio college attackhttps://t.co/nAXfgGtJ3Q - Yle News (@ylenews) October 1, 2019

"Politistii au facut uz de arma. Un atacator a fost arestat. Ranitii au fost evacuati", a anuntat politia intr-un comunicat.Circumstantele acestui atac nu au fost cunoscute imediat, si nici motivatiile suspectului arestat, relateaza AFP.Potrivit presei locale, atacatorul, un tanar care se afla intre raniti, a patruns - inarmat cu o sabie - marti dimineata intr-o sala de clasa a Institutului de formare profesionala Savo, in care se afla liceeni si adulti."El a lovit o fata la gat cu o sabie si a injunghiat-o in abdomen", a declarat presei locale un martor. Agresorul a declansat, de asemenea, "un fel de mica bomba incendiara", a adaugat el.O martora, Roosa Kokkonen, care lucreaza in apropiere de institutie, a declarat pentru postul finlandez de televiziune MTV ca o profesoara a iesit fugind din cladire, plina de sange pe maini.In pofida faptului ca crimele violente raman relativ rare in aceasta tara nordica cu 5,4 milioane de locuitori, Finlanda a fost indoliata de doua atacuri armate in masa in institutii scolare, la sfarsitul anilor 2000.In 2007, un tanar in varsta de 18 ani a impuscat sapte elevi si directoarea unuiliceu de la Tuusula, la nord de Helsinki, inainte sa se sinucida.In septembrie 2008, un elev a ucis zece persoane intr-un liceu profesional la Kauhajoki (vest), dupa care s-a sinucis.In august 2017, un solicitant de azil marocan in varsta de 22 de ani a injunghiat mortal doua femei si a ranit alte opt persoane la Turku (sud-vest). Abderrahman Bouanan a fost condamnat in iunie 2018 la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de crima si tentativa de omor cu caracter terorist.