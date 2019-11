Atac terorist in Mali: Cel putin 54 de morti

Ziare.

"In urma unui atac produs asupra unei pozitii militare din localitatea Indelimane, au fost gasiti 54 de morti, inclusiv un civil, si zece raniti. Daunele materiale sunt semnificative", a declarat, prin Twitter , ministrul Comunicatiilor din Mali, Yaya Sangare."Situatia este acum sub control. Operatiunile de securizare a perimetrului si procedura de identificare a cadavrelor continua", a precizat Yaya Sangare.Anterior, armata din Mali prezentase un bilant de 35 de morti.Atentatul nu a fost revendicat, dar majoritatea atacurilor teroriste din Mali sunt atribuite Grupului pentru Sustinerea Islamului si Musulmanilor (JNIM), format in 2017 prin fuziunea organizatiei teroriste Al-Qaida in Maghrebul Islamic cu entitatile fundamentaliste Ansar Dine si Al-Mourabitoun.In urma cu o luna, 40 de militari din Mali au fost ucisi in atacuri teroriste comise de Grupul pentru Sustinerea Islamului si Musulmanilor (JNIM) in localitatile Boulkessi si Mondoro, situate in apropierea frontierei cu Burkina Faso