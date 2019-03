Atacuri armate la doua moschei din Noua Zeelanda: 40 de oameni au murit si peste 20 sunt raniti (Foto&Video) UPDATE

UPDATE 08:31

UPDATE 08:06

Multiple people were killed in a shooting at a mosque in Christchurch and one person was in custody, New Zealand Police said https://t.co/oWMh1fmGEz pic.twitter.com/Y3VRR4cbls - The Wall Street Journal (@WSJ) March 15, 2019

Police confirm multiple casualties after #Christchurch mosque shootings pic.twitter.com/LSqpPzbKGF - Ali Ozkok (@Ozkok_) March 15, 2019

Ziare.

com

- Premierul Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit in urma atacurulor si ca 20 au fost ranite.Dintre cei 40 de morti, 30 au fost ucisi la moscheea Al Noor si 10 la moscheea Linwood, trei dintre acestia, fiind in afara acesteia.Jacinda Ardern a precizat ca in mod sigur este vorba despre atacuri teroriste.- Presa externa vorbeste despre posibilitatea ca numarul mortilor sa fi ajuns la 30, dar politia inca nu a confirmat nimic.Mike Bush, reprezentant al Politiei neo-zeelandeze, a declarat ca au fost gasite mai multe bombe artizanale puse pe masini, dar ca au fost neutralizate.Un barbat a intrat inarmat in moscheea Al Noor si a inceput sa traga in oamenii prezenti. Un martor a declarat ca atacatorul a tras in jur de 50 de gloante inspre toti cei din moschee. AL doilea ataca a avut loc la moscheea Linwood, conform The Guardian Premierul Jacinda Ardern a declarat ca este "una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", numind atacurile "un act de violenta fara precedent". Despre oamenii care au fost atacati, premierul a precizat ca: "Noua Zeelanda este casa lor, ar fi trebuit sa se simta in siguranta aici".Orasul a fost complet blocat mai multe ore, numeroase strazi si scolile fiind inchise.Spitalul Christchurch si-a activat protocolul de urgenta.In urma celor doua atacuri, patru suspecti, trei barbati si o femeie, au fost retinuti. Mike Bush a transmis ca nu poate spune deocamdata data cele patru persoane retinute erau in atentia politiei si ca acest aspect se va afla in zilele urmatoare.