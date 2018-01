Atacuri cu cutitul in Irlanda. Politia investigheaza posibilitatea unei actiuni teroriste

Ziare.

com

Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea barbatului japonez in varsta de 24 de ani.Alti doi barbati au fost raniti in atacuri comise in aceeasi zi cu putin timp inainte de ora 09:00 GMT in aceasta localitate din nord-estul Irlandei, informeaza agentia Reuters."O pista cercetata este cea a atacului terorist - se potriveste cel mai bine cu ceea ce investigam", a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca in prezent sunt evaluate informatiile despre suspectul egiptean si motivul pentru care el se afla in Irlanda.