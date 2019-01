Atacurile impotriva americanilor din Cuba ar putea fi ...cantecul greierilor

Ziare.

com

Astfel, Cuba a acuzat SUA de manipulare, in baza unui studiu facut public saptamana trecuta, relateaza AFP.Doi biologi au studiat o inregistrare a unui sunet care ar face parte din aceste atacuri acustice. Ei au conchis ca zgomotul respectiv corespunde"Desi derutante, sunetele misterioase din Cuba nu sunt periculoase fizic si nu constituie un atac acustic", conchid in acest studiu Alexander Stubbs, un doctorand la Universitatea Berkeley din California, si Fernando Montealegre-Zapata, un profesor de biologie senzoriala la Universitatea Lincoln din Marea Britanie.Acest studiu al celor doi biologi nu a fost publicat inca intr-o revista stiintifica si nici nu a fost evaluat de catre alti colegi.El nu a analizat in mod direct problemele de sanatate cu care s-au confruntat diplomatii, iar cercetatorii nu exclud, de altfel, eventualitatea unor atacuri acustice.Cei doi cercetatori fac insa o paralela cu misterul "ploii galbene" din timpul Razboiului Rece.Statele Unite au acuzat in 1981 Uniunea Sovietica ca efectua atacuri chimice in Asia de Sud-Est, in contextul in care cercetatori au conchis ca aceste "ploi" erau, de fapt, excremente de albine."Manipularea asa-ziselor incidente de sanatate a unor diplomati americani continua", a declarat marti seara ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, la televiziunea de stat.Daca Guvernul lui Donald Trump "detine o singura proba, un singur argument" care permite sa se spuna ca este vorba "despre un fapt deliberat in vreun fel, (atunci) sa prezinte probe", a subliniat ministrul, apreciind ca este vorba despre un "pretext menit sa afecteze si mai mult relatiile bilaterale".