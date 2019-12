Bilantul eruptiei vulcanului din Noua Zeelanda a crescut la 15 morti

Ziare.

com

Apele din jurul insulei au fost contaminate de eruptia masiva, ceea ce a facut ca vizibilitatea sa fie redusa. "Scafandrii au raportat ca au vazut pesti morti ajunsi la mal, dar si plutind pe apa. De fiecare data cand ies la suprafata, scafandrii sunt decontaminati cu apa proaspata", a precizat politia neo-zeelandeza intr-un comunicat.Ramasitele a sase victime au fost recuperate vineri, cand o echipa de militari purtand masti de gaze si costume de protectie a ajuns pe insula nelocuita si a luat de acolo cadavrele. Trupurile de altor doi oameni nu au putut fi recuperate, dar in apa, nu departe de mal, a fost vazut cel putin un cadavru.Noua scafandri politisti au reluat cautarile la ora locala 07.00, iar acestora li se va alatura si o echipa de scafandri ai marinei.Politia a anuntat ca nu va reveni astazi pe insula pentru cautarea altor victim, mediul nepermitand acest lucru, dar o va face atunci cand va fi posibil.Vulcanul White Island, o destinatie turistica populara, a erupt luni. In momentul eruptiei, pe insula se aflau 47 de persoane, intre care se numarau australieni, americani, germani, chinezi, britanici si malaysieni.Sambata, bilantul victimelor a ajuns la 15, cand o persoana a murit in spital. Peste 24 de persoane sunt spitalizate in Noua Zeelanda si Australia, majoritatea cu arsuri grave, astfel ca bilantul ar putea creste.