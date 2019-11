Bolivia: Politia s-a revoltat in mai multe orase. Guvernul lui Evo Morales denunta o "lovitura de stat" orchestrata de Opozitie

Ziare.

Cel putin trei persoane au murit in confruntarile dintre sustinatorii si contestatarii presedintelui, in protestele incepute imediat dupa alegerile prezidentiale. Au fost inregistrati 383 de raniti, potrivit autoritatilor.Presedintele Evo Morales a denuntat "lovitura de stat" pe Twitter : "Surori si frati, democratia noastra este amenintata de o lovitura de stat, pusa la cale de grupuri violente care atenteaza la ordinea constitutionala. Denuntam in fata comunitatii internationale acest atentat la statul de drept". El a facut apel la unitatea poporului, pentru "bunastarea patriei si a pacii".Opozitia a reclamat ca frauduloase alegerile din 20 octombrie, cere demisia lui Morales si convocarea de noi alegeri.Sambata, ministrul de Externe a transmis intr-un comunicat ca o lovitura de stat organizata de grupuri civice radicale este "in curs".Luis Fernando Camacho, lider civic din Santa Cruz, care a devenit un simbol al opozitiei, i-a replicat pe Twitter lui Morales: "Nu am venit sa rasturnam un presedinte, am venit sa eliberam Bolivia de dictatura".Camacho planuieste sa conduca, luni, un mars spre palatul Guvernului cu o demisie simbolica pe numele lui Morales.Cochabamba a fost scena celor mai recente violente, iar acolo, vineri noapte, agentii de politie au protestat pe acoperisul sediului institutiei.Adriana Salvatierra, presedinta Senatului si membra a partidului de la putere, a facut sambata apel la calm si a declarat reporterilor ca Guvernul urmeaza sa aiba discutii cu politia pentru a gasi o solutie pasnica.