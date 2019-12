Bolivia pregateste un mandat de arestare pentru Evo Morales

Ziare.

"In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata, nici macar Constitutia", si, in consecinta, daca revine in Bolivia, "stie ca va trebui sa dea raspunsuri tarii, deoarece este tras la raspundere de justitie", noteaza AFP.Abandonat de politie si de armata, Evo Morales a fost constrans la demisie pe 10 noiembrie , dupa trei saptamani de manifestatii pentru a protesta fata de alegerile umbrite de fraude, potrivit opozitiei si Organizatiei Statelor Americane (OSA).El a candidat pentru al patrulea mandat dupa ce a stat aproape 14 ani la conducerea Boliviei.Denuntand o "lovitura de stat", Evo Morales s-a refugiat in Mexic , apoi, dupa o scurta vizita in Cuba, a plecat in Argentina. Guvernul presedintelui peronist de centru-stanga al Argentinei, Alberto Fernandez, i-a acordat protectie in calitate de refugiat.La sfarsitul acestei saptamani, responsabili ai Miscarii spre Socialism (MAS), partidul lui Evo Morales, s-au deplasat la Buenos Aires pentru a defini impreuna cu el strategia MAS in vederea viitoarelor alegeri generale.Parlamentul Boliviei a votat la sfarsitul lui noiembrie o lege convocand alegeri prezidentiale si legislative la care Evo Morales nu va avea dreptul sa participe. Data acestor alegeri nu a fost stabilita deocamdata.La inceputul lui decembrie, MAS l-a numit pe Evo Morales "sef de campanie" al partidului pentru aceste viitoare alegeri.Evo Morales a afirmat cu acel prilej ca intentioneaza sa revina in tara. "In curand, voi fi in Bolivia, pentru ca ne lansam impreuna in aceste alegeri si pentru a le castiga, cum am facut intotdeauna", a declarat el atunci prin telefon.