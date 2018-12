Bomba explodata intr-un mall din Filipine: Cel putin doi morti si 30 de raniti. Statul Islamic ar putea fi implicat

Ziare.

Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea intr-un mall din orasul Cotabato din sudul tarii, ranind mai multi clienti, vanzatori si navetisti.Autoritatile au recuperat o alta bomba neexplodata in apropiere, in timp ce fortele guvernamentale au impus un blocaj de securitate in oras, au declarat oficiali militari si de politie.Generalul Cirilito Sobejana a declarat ca din primele verificari proiectarea bombei este similara cu cea utilizata in trecut de militantii musulmani locali care au promis credinta fata de gruparea Stat Islamic.Fortele guvernamentale au lansat o ofensiva impotriva militantilor apartinand unui grup numit Daulah Islamiyah saptamana trecuta si cel putin sapte militanti au murit in lupte, a spus Sobejana."Aceasta este o parte a represaliilor, dar problema este ca ei afecteaza civili nevinovati", a declarat el reporterilor.Doua dintre cele aproximativ 30 de persoane lovite de explozie au murit in timp ce erau transportate la spital, a spus Sobejana.Romeo Galgo Jr., directorul adjunct al politiei din Cotabato, a declarat ca martorii au vazut un barbat a lasat o cutie intr-o zona aglomerata, langa intrarea mall-ului. Explozia a distrus panourile de sticla si a imprattiat resturile pe strada din fata mall-ului.