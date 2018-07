Braconieri de coarne de rinocer devorati de lei intr-o rezervatie

Ziare.

Paznicii rezervatiei au descoperit saptamana aceasta ramasitele a doua persoane intr-o zona populata cu lei, desi ar putea fi vorba de trei victime, relateaza EFE."Judecand dupa incaltaminte si obiectele gasite in zona, banuiesc ca doua sau chiar trei persoane (braconieri) au murit. Ramasitele erau imprastiate intr-o zona foarte intinsa, ceea ce ingreuneaza strangerea tuturor datelor", a declarat joi Fox ziarului local "Sowetan".Proprietarul rezervatiei din apropierea orasului Kenton-on-Sea crede ca grupul de intrusi a patruns in Sibuya in noaptea de duminica spre luni, saptamana aceasta."Erau inarmati printre altele cu arme cu amortizor, topoare si clesti de taiat sarma si aveau mancare pentru mai multe zile: totul arata ca grupul urma sa impuste rinoceri pentru a le taia coarnele", a explicat Fox pe contul de Facebook al rezervatiei.Marti dimineata, unul dintre paznici a gasit ramasitele umane. "Este clar ca banda de braconieri s-a intalnit cu un grup de sase lei", noteaza Fox.Purtatorul de cuvant al politiei, Mali Govender, a declarat ca anchetatorii au trimis resturile umane la institutul medico-legal si verifica daca armele de foc au fost folosite la activitati de braconaj sau la alte infractiuni.Cu aproximativ 20.000 de rinoceri, Africa de Sud concentreaza 80 la suta din populatia acestor animale de pe continentul african. Din 2013, peste 1.000 de rinoceri sunt ucisi anual de braconieri, care vand coarnele lor pe piata asiatica.Vanduta ca afrodiziac pe piata neagra asiatica, pudra din coarne de rinocer a atins, in 2011, preturi ametitoare de peste 70.000 de euro pe kilogram, informeaza Green-Report.Coarnele de rinocer se negociaza la sume ce pot ajunge pana la 200.000 de euro, in functie de marime, potrivit datelor publicate de politia europeana, Europol.