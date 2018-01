Bucurestiul se afla in top 3 al celor mai antisemite orase din lume

Ziare.

In urma rezultatelor, a fost alcatuit topul celor mai antisemite orase, in functie de postarile cu continut antisemit, iar Bucurestiul se claseaza pe locul trei.Software-ul, numit Anti-Semitism Cyber Monitoring System sau pe scurt ACMS, este "cel mai avansat sistem din lume de monitorizare a antisemitismului in timp real", potrivit ministrului israelian.ACMS analizeaza postarile antisemite din social media si poate detecta cat de mult au fost acestea distribuite, cine anume le distribuie, dar si tarile si orasele care produc cel mai mult continut antisemit, scrie Times of Israel In procesul de scanare a continutului, sistemul foloseste definitia antisemitismului data de Alianta Internationala pentru Memoria Holocaustului. Acesta va monitoriza initial postarile in limbile engleza, araba, franceza si germana, de pe Facebook si Twitter, urmand sa se extinda si in alte platforme si limbi.Pe parcursul unei luni de testare, sistemul a detectat 409.000 postari antisemite, publicate de 30.000 de utilizatori, potrivit ministrului.Cele mai antisemite orase, potrivit sistemului, sunt: Santiago (Chile), Dnipro (Ucraina) si Bucuresti (Romania).Orasele din tarile vestice care au inregistrat continut antisemit semnificativ au fost Paris si Londra, potrivit ministrului.Laudand sistemul, ministrul pentru Diaspora Naftali Bennett a spus ca va expune antisemitii online "pentru ca toata lumea sa ii stie"."A venit vremea sa punem o oglinda in fata tuturor celor care ne urasc si sa expunem adevarata fata a antisemitismului modern. De acum inainte vom sti cine este antisemit", a spus Bennett.A.D.