Capitala Letoniei este in pragul falimentului din cauza unui scandal de coruptie

Pe data de 14 decembrie, agentia letona anticoruptie KNAB a perchezitionat birourile companiei de transport public Satiksme (RS) si l-a arestat pe directorul acesteia, Leons Bemhens, impreuna cu alti angajati implicati in achizitia unor mijloace de transport prin contracte incheiate intre anii 2013 si 2016 si in spatele carora KNAB suspecteaza ca s-ar afla fapte de dare de mita urmate de operatiuni de spalare de bani.In urma acestui scandal, bancile scandinave sau internationale, printre care si Banca Europeana de Investitii (BEI), ar putea anula creditele angajate pentru respectivele contracte, in valoare totala de circa 270 de milioane de euro.Societatea de transport public din Riga, subventionata de municipalitate, risca astfel sa intre in insolventa, caz in care nu va mai putea fi salvata decat cu banii contribuabililor.Viceprimarul orasului, Andris Ameriks, si-a dat zilele trecute demisia, iar municipalitatea a prezentat o motiune prin care cere demisia intregului consiliu general al primariei, inclusiv pe cea a primarului social-democrat Nils Usakovs.