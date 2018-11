Casatoria intre persoane de acelasi sex a fost respinsa in Taiwan printr-un referendum similar celui din Romania

Ziare.

com

Un referendum care stipula ca mariajul reprezinta uniunea dintre un barbat si o femeie a reunit peste sapte milioane de voturi, in timp ce un alt referendum in favoarea drepturilor pentru cuplurile homosexuale a reunit doar 6 milioane de voturi, arata Channel News Asia Cei 19 milioane de alegatori trebuiau sa se pronunte cu privire la aceste doua referendumuri, anti- si pro- casatoriile gay, reflectand fracturile societatii pe acest subiect, in contextul in care guvernul amana sa aplice o decizie veche de mai bine de un an a Curtii Constitutionale prin care se legaliza casatoria intre persoane de acelasi sex.O initiativa similara a esuat in Romania, in luna octombrie, cand la referendumul privind redefinirea casatoriei ca fiind strict uniunea dintre un barbat si o femeie s-au prezentat doar 3,7 milioane de alegatori din 18,2 milioane, prezenta la vot fiind cea mai slaba din 1990 si pana in prezent.