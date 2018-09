Cazul Skripal: Cantitatea de Noviciok adusa in Marea Britanie ar fi putut ucide 4.000 de persoane

Ziare.

com

Un responsabil din sectorul securitatii care a sustinut aceasta idee in declaratia data cotidianului britanic afirma ca recipientul pentru parfum in care cei doi suspecti rusi au pastrat produsul continea o doza suficienta pentru a provoca un asemenea numar de victime.Aceeasi sursa spune ca respectiva substanta era '100% Noviciok', nicidecum o forma diluata a acestui agent neurotoxic, si poate fi de cinci pana la opt ori mai mortala decat gazul VX, o arma chimica extrem de toxica.Franta, Germania, SUA si Canada au anuntat joi, intr-o declaratie comuna, ca au "incredere deplina" in concluziile politiei britanice in ancheta privind tentativa de asasinat.Londra il considera responsabil pe presedintele rus Vladimir Putin in legatura cu otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei).Miercuri, premierul britanic Theresa May a afirmat in parlament ca atacul a fost intreprins de catre doi ofiteri ai spionajului militar rus GRU, identificati drept Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov, doua nume pe care autoritatile britanice le considera a fi pseudonime.