Cea mai puternica eruptie din ultimii 40 de ani a unui vulcan: 25 de oameni, inclusiv copii, au murit (Video&Foto)

More than one million people affected by the eruption of Volvan de Fuego here in Guatemala City. People buried by lava and and rivers flooded. Really scary how things change in the blink of an eye 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eMWb0uCIcO - Angel (@angel_appdev) 4 iunie 2018

My cousin just sent me this..Volcan de Fuego in Guatemala..Ash reaching the Capital pic.twitter.com/nw3HmIaZi5 - Huez Becerra (@BrixSuperChief) 4 iunie 2018

Witness to an eruption: Hiker's video captures eruption of Guatemala's Volcan de Fuego, which officials say is responsible for the deaths of at least seven people. https://t.co/ObLPKuRMxQ pic.twitter.com/aeoaJ54aNu - ABC News (@ABC) 4 iunie 2018

WTF... This is what people in #Guatemala 🇬🇹 saw after the Fuego volcano erupted less than an hour ago.



Deaths have already been reported. pic.twitter.com/9DbToOQl5z - Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 3 iunie 2018

Vulcanul, situat la aproximativ 40 de km distanta de capitala Ciudad de Guatemala, a propulsat roci, fum negru si cenusa inspre cer, scrie BBC.Agentia pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale a comunicat ca satul El Rodeo a fost afectat de lava, care a distrus case si a ars oamenii aflati inauntru. Printre morti se afla si mai multi copii.Videoclipurile publicate de presa locala arata cadavre care se afla la suprafata lavei in timp ce echipajele de salvare se ocupa de persoanele acoperite de cenusa.In Ciudad de Guatemala, aeroportul La Aurora a fost inchis.Presedintele Jimmy Morales a decretat stare de urgenta: "Credem ca ar putea fi vorba de o devastare a cel putin trei zone".Este vorba despre cea mai mare eruptie din 1974, conform expertilor locali.In total, aproape 1,7 milioane de persoane au fost afectate de eruptie, conform Guvernului din Guatemala.