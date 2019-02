Cel mai bogat om din lume acuza o publicatie cunoscuta ca l-a santajat cu fotografii nud

Ziare.

Bezos a facut acuzatiile printr-un mesaj publicat pe blogul lui, care cuprinde mai multe e-mail-uri primite din partea conducerii American Media, Inc. (AMI), publisher al National Enquirer, scrie Variety.Intr-un e-mail, directorul de continut al AMI, Dylan Howard, descrie una dintre fotografiile obtinute de publicatie ca fiind "un selfie facut sub centura". Alte fotografii, spune el, reprezinta selfie-uri cu Bezos pe jumatate dezbracat, in diferite situatii, si cu noua lui partenera, Lauren Sanchez, despre care Howard afirma ca "isi dezvaluie decolteul".Bezos presupune ca AMI s-a folosit fotografii pentru a-l influenta sa dea o declaratie prin care sa spuna ca AMI nu a avut interese politice in a urmari o poveste despre aventura lui amoroasa.In loc sa incheie o intelegere cu AMI, Bezos a decis sa dezvaluie public: "Daca din pozitia pe care o am nu pot sa iau atitudine fata de acest tip de santaj, cati oameni pot?".Disputa dintre Bezos si National Enquirer a inceput luna trecuta, cand tabloidul a publicat prima data fotografii in care seful Amazon apare alaturi de Sanchez, realizate aparent inainte ca el sa depuna actele de divort. Enquirer a continuat povestea publicand mesaje schimbate de cei doi, unele dintre ele datand, potrivit ziarului, din luna aprilie a anului trecut.Bezos a angajat ulterior un detectiv care sa afle sursa acestor mesaje si sa determine daca publicatia a cautat sa se foloseasca de aceasta poveste ca razbunare politica pentru articolele aparute in The Washington Post pe care CEO-ul Amazon l-a cumparat in 2013."Este inevitabil ca anumiti oameni puternici care au aparut in articolele Washington Post sa ajunga la concluzia ca sunt dusmanul lor. Presedintele Trump este unul dintre acestia, lucru evident din numeroasele mesaje de pe Twitter. De asemenea, neobosita si esentiala acoperire a subiectului asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi de catre The Post a starnit, fara indoiala, antipatie in anumite cercuri", a scris Bezos.Trump l-a atacat public pe Bezos in mesaje postate pe Twitter si in alte randuri. El a spus ca Amazon are o problema privind libera concurenta, aducand in discutie o posibila investigatie in acest sens.Cand a fost publicata povestea despre divortul si noua relatie a lui Bezos, Trump a scris: "Ii doresc noroc. Va fi o frumusete".AMI este deja implicata intr-o ancheta federala asupra lui Michael Cohen, fost avocat al presedintelui american, si a sumelor oferite femeilor care au sustinut ca au avut relatii cu Donald Trump.American Media, Inc. a semnat anul trecut un acord cu procurorii in care a recunoscut ca a aranjat plati catre modelul Karen McDougal pentru a o impiedica sa faca publice acuzatiile ei in ultimele luni ale campaniei prezidentiale din 2016.Compania a mai recunoscut ca, in august 2015, David Pecker, CEO, s-a oferit sa il ajute pe Cohen sa gestioneze subiectul relatiilor lui Trump cu diverse femei, prin cumpararea drepturilor lor si evitarea publicarii.Prin acest acord, AMI a evitat punerea sub acuzare pentru incalcarea legii de finantare a campaniilor, insa acest lucru a fost conditionat - compania nu trebuie sa mai comita nicio infractiune.Nu este clar inca daca acuzatiile aduse acum de Bezos vor starni interesul procurorilor din New York de a reevalua acordul cu publisherul.Jeff Bezos a spus ca, initial, a fost abordat verbal de reprezentanti ai AMI care l-au amenintat ca vor publica noi fotografii si mesaje daca nu va renunta la propria investigatie, precum si la articolele Washington Post pe aceasta tema. Cand el nu a raspuns, AMI a transmis amenintarile in scris. "Decat sa capitulez in fata santajului, am decis sa public exact ce mi-au trimis, in ciuda pretului pe care l-as putea plati si a rusinii cu care au amenintat", a mai scris el.Citeste si Cine este MacKenzie Bezos, femeia care ar putea deveni cea mai bogata de pe planeta, in urma divortului